أبها يزداد بهاءً في #الجوهرة ويكسب #الاتحاد

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الخليج - حسن القبيسي
حقق أبها انتصاراً كبيراً وتاريخياً على عميد الأندية السعودية الانحاد بعد أن تمكن من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وانتهى الشوط الأول بتقدم أبها بهدف سجل عن طريق ضربة رأسية في الد 22 سجله اللاعب كريم العواضي .
وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد من التعديل عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح رمارينو في الد 60 من زمن المباراة ، وبعد حوالي 13 دقيقة أكد أبها تفوقه عن طريق لاعبه غابرييل في الدقيقة 73.
وبهذ الفوز يرتفع رصيد أبها النقطي إلى 11 نقطة في المركز الثامن بينما يبقى الاتحاد على نقاطه الـ 9 في المركز الحادي عشر .
وسوف يحل أبها ضيفاً في الجولة القادمة على النصر في الرياض بينما يلاقي الاتحاد الأهلي في ديربي جدة .
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