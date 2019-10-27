وحدات حماية الشعب الكردية: مقتل الساعد الأيمن للبغدادي قرب جرابلس بسوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لعناصر من وحدات حماية الشعب الكردية

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الأحد إن المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسن المهاجر قتل في عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب إن المهاجر استُهدف قرب جرابلس المدينة السورية الحدودية.

وقال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ”استمرارا للعملية السابقة تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الامريكي“.