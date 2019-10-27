شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود بارزاني: مقتل البغدادي لا يعنى انتهاء تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، من أن مقتل أبو بكر البغدادي، لا يعني انتهاء التنظيم، مؤكدا ضرورة أن "تعي كل الأطراف وتنسق دائما بمحاربة الإرهاب، وقلع جذوره ، وأضاف بارزاني، في بيان، أن "المجرم وقاتل الأبرياء سينال جزاءه العادل عاجلا أم آجلا".

وتابع قائلا: "صحيح أن مقتل أبوبكر البغدادي سيؤثر على إضعاف الإرهابيين، ولكن من المهم أن يدرك الجميع، وبالذات المجتمع الدولي أن قتل البغدادي لا يعني انتهاء داعش، لذلك من الضروري أن تعي جميع الأطراف وتنسق على الدوام في الحرب على الإرهاب، وفي قلع جذوره"

وأكد ترامب فى خطابه اليوم مقتل زعيم "داعش"، ابو بكر البغدادي، في هجوم اعتبره "جريئا" نفذته القوات الخاصة للولايات المتحدة في سوريا، شاكرا روسيا على إسهامها في العملية.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأحد: "وضعت الولايات المتحدة الليلة الماضية الإرهابي رقم واحد في العالم أمام العدالة، تم قتل أبو بكر البغدادي. كان مؤسسا وزعيما لداعش، التنظيم الإرهابي الأكثر قسوة ووحشية. الولايات المتحدة بحثت عن البغدادي على مدار سنوات طويلة. ومثل القبض عليه أو قتله أولوية رئيسة لإدارتي في مجال الأمن القومي".

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت "غارة جريئة" لتصفية البغدادي بمشاركة 8 مروحيات، مفيدا بأن زعيم "داعش" انتحر خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق تحت موقع مخبأه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.

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واعتبر ترامب أن البغدادي قتل "كجبان وكلب"، مشيرا إلى أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل الكثير من مرافقيه، وذكر أن القوات الأمريكية قضت ساعتين في الموقع حيث جمعت معلومات حساسة حول التنظيم.

وقال إن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى بين القوات الأمريكية، لكنها أسفرت عن إصابة 11 طفلا كانوا في الموقع.