شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود بارزانى: مقتل البغدادى لا يعنى وفاة داعش ولا بد من قلع جذور الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزانى، من أن مقتل أبو بكر البغدادي، لا يعنى انتهاء التنظيم، مؤكدا ضرورة أن "تعى كل الأطراف وتنسق دائما بمحاربة الإرهاب، وقلع جذوره، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف بارزاني، فى بيان، أن "المجرم وقاتل الأبرياء سينال جزاءه العادل عاجلا أم آجلا"، وتابع قائلا: "صحيح أن مقتل أبوبكر البغدادى سيؤثر على إضعاف الإرهابيين، ولكن من المهم أن يدرك الجميع، وبالذات المجتمع الدولى أن قتل البغدادى لا يعنى انتهاء داعش، لذلك من الضرورى أن تعى جميع الأطراف وتنسق على الدوام فى الحرب على الإرهاب، وفى قلع جذوره" .