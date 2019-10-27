شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رؤساء دول العالم عن مقتل الإرهابى أبو بكر البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم داعش الهارب أبو بكر البغدادى لقى حتفه فى غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة فى شمال شرق سوريا فى ضربة كبرى للتنظيم، وقال ترامب فى خطاب نقله التلفزيون من البيت الأبيض، إن البغدادى قتل نفسه خلال الغارة بتفجير سترة ناسفة.

وفيما يلى ردود فعل على إعلان ترامب:

روسيا

قال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف لوكالة الإعلام الروسية "وزارة الدفاع فى الروسية ليس لديها معلومات موثوقة عن العملية التى نفذتها قوات أمريكية... للقضاء (مرة أخرى) على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي".

وقال كونستانتين كوساتشيوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) لوكالة إنترفاكس للأنباء "النظرة الأخيرة أُلقيت على البغدادى فى السابق خمس مرات على الأقل. مكافحة الإرهاب مهمة أصعب بكثير من تصفية قادته جسديا".

فرنسا

قالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلى على تويتر إن مقتل البغدادى هو "تقاعد مبكر لإرهابى لكن ليس لتنظيمه. أهنيء حلفاءنا الأمريكيين على هذه العملية. قلبى اليوم مع كل الذين راحوا ضحية جنون البغدادى والمجرمين الذين اتبعوه".

بريطانيا

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون على تويتر "مقتل البغدادى لحظة مهمة فى حربنا ضد الإرهاب لكن المعركة ضد شرور داعش لم تنته بعد. سنعمل مع شركائنا فى التحالف لوضع نهاية للقتلة والأعمال الهمجية لداعش نهائيا".

قال دومينيك راب وزير الخارجية على تويتر "بعد مقتل زعيم داعش، علينا ألا نسمح لداعش بتمجيد من ارتكب تلك الأعمال الإجرامية غير الإنسانية والكريهة. بريطانيا ستواصل دعم الجهود المبذولة لهزيمة داعش".

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تركيا

قال فخر الدين ألتون المساعد البارز للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى بيان بعث به إلى رويترز "تركيا فخورة بالمساعدة التى قدمتها للولايات المتحدة، شريكتنا فى حلف شمال الأطلسي، لعقاب إرهابى شرير... نتذكر اليوم ضحايا البغدادى المدنيين وأبطال الجيش التركى الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية العالم من إرهابيى داعش".

وأضاف "تركيا التى كانت حصنا ضد الإرهاب ستواصل العمل عن قرب مع الولايات المتحدة والدول الأخرى لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. حان الوقت لرص الصفوف دون إبطاء لهزيمة الجماعات الإرهابية فى المنطقة".

إسرائيل

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى بيان "أد أن أهنيء الرئيس ترامب على الإنجاز الكبير الذى أدى إلى قتل البغدادى زعيم تنظيم داعش. هذا يعكس تصميمنا المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الحرة لقتال المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية. هذا الإنجاز حجر زاوية مهم لكن الحملة ما زالت مستمرة أمامنا".

إيران

قال وزير الاتصالات محمد جواد أذرى جهرمى "مقتل البغدادى ليس بالأمر المهم. أنتم فقط قتلتم صنيعتكم". متهما الولايات المتحدة بأنها وراء إنشاء تنظيم داعش.

حذر رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، من أن مقتل أبو بكر البغدادي، لا يعني انتهاء التنظيم، مؤكدا ضرورة أن "تعي كل الأطراف وتنسق دائما بمحاربة الإرهاب، وقلع جذوره، وأضاف بارزاني، في بيان، أن "المجرم وقاتل الأبرياء سينال جزاءه العادل عاجلا أم آجلا".