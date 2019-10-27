شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يصل الحدود التركية فى ريف رأس العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الجيش العربى السورى إلى الحدود السورية - التركية فى ريف رأس العين الشمالى الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الأحد - بأن القوات السورية وصلت إلى ريف العين الشمالى بعد أن دخلت عشرات القرى والبلدات وصولا إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

وأضافت الوكالة، أن هناك اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العربى السورى وقوات الاحتلال التركى ومرتزقتها على محور قرى باب الخير وأم عشبة بريف رأس العين الشرقي