شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يحرر قدم طفل علقت بسلم كهربائي داخل مركز تجاري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني من تحرير قدم طفل علقت في سلم كهربائي داخل سوق تجاري بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الحادث وقع مساء يوم الجمعة الماضي بمركز تجاري وسط محافظة جدة، وذلك بعدما ورد بلاغ لمركز العمليات الأمني الموحد بمنطقة مكة المكرمة يفيد باحتجاز قدم طفل بسلم كهربائي.

وأضاف سرحان، أنه وبعد وصول الفرق ومباشرتها للحادث اتضح أن مشط القدم اليسرى للطفل علقت بالسلم الكهربائي، وتعاملت معها الفرق بعد تأمين السلم من الحركة، حيث تم تحرير قدم الطفل وإخراجه وتسليمه لذويه بصحة جيدة.

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وأهاب الناطق باسم الدفاع المدني بالجميع عدم ترك الأطفال بمفردهم، ومتابعتهم أثناء استخدام الأجسام المتحركة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية، والتي تسبب الكثير من المخاطر على صحتهم.