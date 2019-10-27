وزير خارجية البحرين: مقتل البغدادي يشكل "ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي"

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة يوم الأحد على تويتر إن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة للتنظيم.
وتابع الشيخ خالد قائلا ”مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي. نحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه“.
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