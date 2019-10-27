حاكم الشارقة لأعضاء هيئة التدريس الجدد في«الأمريكية»: لقاؤكم حدث نستمتع به دائماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية ظهر الأحد، في المبنى الرئيسي للجامعة أعضاء هيئة التدريس الجدد بها.

وقال سموه بهذه المناسبة: «إن لقاء أعضاء هيئة التدريس الجدد في الجامعة الأمريكية، والترحيب بهم يعد حدثاً مهماً نستمتع به دائمًا، نحن وأعضاء مجلس الأمناء في كل عام».

وأضاف سموه: «هذا الحدث مهم لأننا كلفنا الجامعة الأمريكية في الشارقة بأن تكون مؤسسة فاعلة تسعى للتحسين المستمر، وبالفعل هي مستمرة في البحث عن مواهب جديدة ومؤهلة، واليوم نحن سعداء بلقاء المجموعة الجديدة لهذا العام من المعلمين ومحركي المعرفة ونرحب بهم في مجتمع الجامعة الأمريكية في الشارقة».

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة «الجامعة الأمريكية في الشارقة ومنذ إنشائها قبل أكثر من عقدين من الزمن، تهدف إلى التميز في جميع جوانب برامجها وأنشطتها، وكانت استجابة أعضاء هيئة التدريس والموظفين على مر السنين رائعة حقاً، أثبت العمل الدؤوب والتفاني الذي أبداه العديد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين أنه العنصر الأساسي في تطوير ونهوض الجامعة الأمريكية في الشارقة.. نشكرهم جميعهم على مساهماتهم القيمة».

وطالب سموه الأعضاء الجدد بضرورة مواصلة تطوير أدواتهم وتنمية معارفهم.. وقال: «نحث الموظفين الجدد على مواصلة تطوير مواهبهم وخبراتهم، والتميز في عملهم، فإن الإنجازات المعرفية لهيئة التدريس والموظفين مرتبطة تماماً بمكانة وسمعة الجامعة».

كان صاحب السمو رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة قد حرص في مستهل اللقاء على مصافحة أعضاء هيئة التدريس الجدد، وتناول بمعيتهم وبحضور مجلس أمناء الجامعة مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.