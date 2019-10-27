العاهل السعودي يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الاستسقاء، الخميس المقبل، في جميع أنحاء المملكة.
وأصدر الديوان الملكي اليوم الأحد بيانًا قال فيه: "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441هـ حسب تقويم أم القرى".
وأضاف البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس": "ينبغي كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".
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