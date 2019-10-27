دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أجهزة تعقب Tile تتكامل مع مساعد جوجل الرقمي رسمياً الآن ظهر على التقنية بلا حدود.

كانت شركة Tile قد أعلنت خلال الشهر الماضي عن جلب دعم مساعد جوجل الإفتراضي لإصدارات الشركة من أجهزة التعقب، واليوم تتكامل بالفعل أجهزة Tile مع مساعد جوجل الرقمي.

تدعم أجهزة تعقب Tile مساعد جوجل الرقمي الآن، حيث يمكن إقتران الأجهزة مع Google Home لإلقاء الأوامر الصوتية على مساعد جوجل الرقمي عبر الهاتف أو عبر المكبرات الصوتية الذكية، أو الشاشات الذكية لتحديد موقع أجهزة Tile.

كانت شركة Tile قد كشفت عن خططها لجلب ميزة إقتران أجهزة التعقب الخاصة بالشركة مع مساعد جوجل الرقمي في بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك لدعم المستخدمين في إلقاء أوامر صوتية تسبقها عبارة “Hey Google” ومن ثم إعطاء أوامر بالبحث عن أجهزة التعقب، أو الأشياء التي تقترن بالجهاز مثل المفاتيح على سبيل المثال.

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أيضاً تتيح جوجل للمستخدم إضافة أكثر من جهاز تعقب من أجهزة Tile عبر إضافة الأجهزة في تطبيق Google Home، كما سيكون على المستخدم ضبط إعدادات الجهاز لدعم الإتصال بتطبيق Google Home لدعم إستخدام مساعد جوجل الرقمي.

المصدر

هذا الموضوع أجهزة تعقب Tile تتكامل مع مساعد جوجل الرقمي رسمياً الآن ظهر على التقنية بلا حدود.