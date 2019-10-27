شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بقوات سوريا الديمقراطية : استهداف الساعد الأيمن للبغدادي قرب جرابلس بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد بقوات سوريا الديمقراطية، انه تم استهداف الساعد الأيمن لأبوبكر البغدادي قرب جرابلس بسوريا، من خلال عملية مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والمخابرات الأمريكية.

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية اليوم الأحد إن المتحدث باسم تنظيم داعش أبو الحسن المهاجر قتل فى عملية مشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية فى شمال سوريا.

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وقالت قوات سوريا الديمقراطية التى تقودها وحدات حماية الشعب إن المهاجر استهدف قرب جرابلس المدينة السورية الحدودية.

وقال مظلوم عبدى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "استمرارا للعملية السابقة تم استهداف الإرهابى أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادى والمتحدث باسم تنظيم داعش، فى قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكى".