شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى: نأمل فى سلام دائم وشامل فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى سلام نهائي في ليبيا .

وقال فى مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، :نأمل أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجى الذى يعد سببا للأزمة، ونحن ندعم خطة الأمم المتحدة في ليبيا وهي شرط سابق لإنعاش العملية السياسية".

من جانبه، جدد سيالة، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية، فيما قال سلامة :"إن هناك تقدمًا جيدًا في عملية التحضير لمؤتمر برلين، نرى أن مسيرة برلين جدية من دول فاعلة لإعادة ترميم الموقف الدولي في ليبيا".