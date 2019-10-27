شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودى يرفع جاهزية فرق الإسعاف بسبب التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودى بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية فى المراكز الإسعافية تحسبًا لأى طارئ قد يحدث بسبب تقلبات الأجواء التى تشهدها المنطقة، بحسب وكالة "واس" . ودعا الهلال الأحمر السعودى بالحدود الشمالية ، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التى قد تنتج عن الأحوال الجوية، بالإضافة الى أهمية تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث والتجمع فى أماكن السيول . Advertisements

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