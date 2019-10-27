شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: مقتل البغدادى يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، على تويتر إن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى يشكل ضربة قاصمة للتنظيم.

وتابع الشيخ خالد قائلا "مقتل المجرم أبو بكر البغدادى يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابى، نحيى الأشقاء والحلفاء على جهدهم ونجاحهم فى العثور عليه والتخلص منه".