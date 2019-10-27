شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مجلس القضاء الأعلى يتسلم ملف التحقيقات فى التظاهرات..(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق فى أحداث التظاهرات فى العراق نورى الدليمي، الملف الكامل لنتائج التحقيقات الخاصة بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات إلى مجلس القضاء الأعلى.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، تضمن الملف جميع الوثائق والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود، وكل ما جمعته اللجان الفرعية للمحافظات من حقائق بشأن أحداث تلك التظاهرات، والتي تسببت بسقوط قتلى وجرحى، وتخريب وحرق لمبان حكومية ومقار أحزاب وممتلكات عامة وخاصة، واعتداءات على عدد من القنوات الفضائية في بغداد.

من جهته، اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بالقضاة أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في الحوادث التي رافقت التظاهرات بعد استلام نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة العليا.

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وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، إن "السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي وجه السادة القضاة بأداء مهامهم بدقة وفق القانون وبحيادية تامة بعيدا عن أي اعتبارات جانبية، وأن يضعوا نصب أعينهم تطبيق القانون فقط".

وأصدر المجلس أمرا الأسبوع الماضي، بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث رافقت التظاهرات، على أن تتكون كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام.