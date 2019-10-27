شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون سودانيون يبحثون أوضاع المعتقلين والمحكومين من الحركات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع عضوا مجلس السيادة بالسودان الفريق الركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشى، على نتائج أعمال اللجنة الخاصة بحصر المعتقلين والمحبوسين والمحكومين من منسوبي الحركات المسلحة.

وقال مجلس السيادة الانتقالى، في بيان اليوم، إن الاجتماع أكد ضرورة تسريع الخطى لإنجاز هذا الملف.

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وأوضح الفاتح محمد عيسى طيفور المدعى العام لمحكمة جرائم دارفور، أن اللجنة تسلمت من الجهات المعنية كشفا بأسماء عناصر الحركات المسلحة المعتقلين والمحبوسين والمحكومين للنظر فى توفيق أوضاعهم، باستثناء القضايا التي تتعلق بالحدود والقصاص والحق الخاص وفقا للوثيقة الدستورية.

وأكد طيفور استمرار عمل اللجنة في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المباديء وبناء الثقة الموقع فى جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل تحت مظلة اللجنة السياسية والقانوني، التى يرأسها عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي.

وكانت الحكومة السودانية خاضت مفاوضات في جوبا مع "الجبهة الثورية" (تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، و "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، أسفر عن توقيع إعلانا سياسيا مع الأولى، وإعلانين لوقف العدائيات مع الجبهة والحركة، كل على حدة، ويُنتظر أن تستأنف المفاوضات الشهر الجاري، وعاد قبل أيام قيادات في الجبهة إلى الخرطوم، للمرة الأولى منذ سنوات.