أردوغان: مقتل البغدادي نقطة تحول في معركتنا المشتركة ضد الإرهاب

أنقرة / الخليج 365
الرئيس التركي:
- واثقون من أن كفاحا حازما ضد الإرهاب في إطار روح التحالف سيجلب السلام للبشرية جمعاء
- تركيا التي دفعت الثمن الأكبر في مكافحة "داعش" و"بي كا كا/ي ب ك" وغيرها من التنظيمات الإرهابية ترحب بعملية قتل البغدادي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، "نقطة تحول في المعركة المشتركة ضد الإرهاب".
جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر حسابه على موقع "تويتر"، تعقيبا على إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم التنظيم الإرهابي في غارة شمالي سوريا.
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن "كفاحا حازما ضد الإرهاب في إطار روح التحالف سيجلب السلام للبشرية جمعاء".
كما أعرب أردوغان عن ترحيب بلاده بقتل زعيم التنظيم الإرهابي قائلا "تركيا التي دفعت الثمن الأكبر في مكافحة داعش وبي كا كا/ي ب ك وغيرها من التنظيمات الإرهابية ترحب بعملية قتل البغدادي".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر اليوم، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا، وروسيا، والعراق.
وقال ترامب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".
كما شدد على أن قرار الانسحاب من شمالي سوريا "لا علاقة له باستهداف البغدادي"، لافتا أن هدف واشنطن "عودة جنودها من سوريا، لكن مع تأمين حقول النفط".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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