بومبيو: البغدادي لقى المصير الذي يستحقه

واشنطن/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي "لقي المصير الذي يستحقه منذ فترة طويلة".

جاء ذلك في بيان لـ"بومبيو" نشر على موقع الخارجية الأمريكية، الأحد.

وأضاف معلقا على مقتل البغدادي: "يوم عظيم للولايات المتحدة، والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين عانوا طويلاً من قسوة الإرهاب".

كما أشار إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "ملتزمة بممارسة ضغط لا هوادة فيه على الإرهابيين في جميع أنحاء العالم".

Advertisements

ولفت أنّ واشنطن قامت من خلال عملها مع التحالف الدولي بـ"تدمير ما يسمى خلافة داعش مطلع العام الجاري، كما أن مقتل البغدادي بمثابة دليل إضافي".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر اليوم، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا، وروسيا، والعراق.

وقال ترامب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".

كما شدد على أن قرار الانسحاب من شمالي سوريا "لا علاقة له باستهداف البغدادي"، لافتا أن هدف واشنطن "عودة جنودها من سوريا، لكن مع تأمين حقول النفط".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.