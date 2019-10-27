ألطون: تركيا سعيدة بدعمها جهود ملاحقة البغدادي

أنقرة / الخليج 365

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون:

- "إننا في الجمهورية التركية سعداء بالدعم الذي قدمناه لجهود الولايات المتحدة، حليفتنا في الناتو، من أجل تسليم إرهابي يده ملطخة بالدماء للعدالة"

- "حان وقت توحيد قوانا، وإلحاق الهزيمة بكافة المنظمات الإرهابية الناشطة في منطقتنا"

أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن سعادة بلاده بالدعم الذي قدمته لجهود واشنطن بشأن ملاحقة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي أُعلن عن مقتله.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة رويترز، الأحد، حول إعلان واشنطن مقتل البغدادي في عملية أمريكية بمنطقة إدلب السورية.

وقال ألطون: "إننا في الجمهورية التركية سعداء بالدعم الذي قدمناه لجهود الولايات المتحدة، حليفتنا في الناتو، من أجل تسليم إرهابي يده ملطخة بالدماء للعدالة".

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وأضاف: "عملنا كثيرا مع أصدقائنا وحلفائنا من أجل إلحاق الهزيمة بالإرهابيين، بصفتنا عضوا في التحالف الدولي ضد داعش".

وتابع: "لقد استشهد آباؤنا وأمهاتنا وأبناؤنا خلال كفاحنا ضد الإرهاب، وإضافة إلى المدنيين من ضحايا البغدادي، نستذكر اليوم جنودنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية العالم من إرهاب داعش".

وأكد أن تركيا، التي وقفت سدا منيعا أمام الإرهابيين، ستواصل تعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة وبقية الدول، لمكافحة كافة أنواع الإرهاب.

وتابع: "حان وقت توحيد قوانا، وإلحاق الهزيمة بكافة المنظمات الإرهابية الناشطة في منطقتنا".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، مقتل البغدادي خلال عملية خاصة نفذتها قوات بلاده في منطقة إدلب.





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