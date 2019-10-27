بريطانيا تعتزم إعادة زوجات وأطفال مقاتلي "داعش" في سوريا

لندن/ طايفون صالجي/ الخليج 365

قالت صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية، إن الحكومة تعتزم إعادة زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، البريطانيين في سوريا، إلى البلاد.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد، أن حكومة لندن تستعد لإعادة زوجات مقاتلي "داعش" في سوريا، رفقة 60 من أطفالهم.

وأوضح التقرير، المستند على مراسلات سرية للحكومة، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الخارجية دومينيك راب، دعما خطة إعادة عائلات المقاتلين، غير أن وزارتي الدفاع والداخلية، عارضتا ذلك.

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وأفاد بأن الدفاع البريطانية عارضت الخطة، بحجة أن الشروط الأمنية في المنطقة ستصعب عملية الإعادة، بينما معارضة وزارة الداخلية سببها أنها لا تريد تحمل أعباء مراقبة العائلات في حال إعادتها إلى البلاد.

وأكد التقرير، أنه وبالرغم من كل الاعتراضات، أمر رئيس الوزراء جونسون بإعادة الزوجات والأطفال البريطانيين في سوريا إلى البلاد.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا في مناسبات عديدة، الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولية مواطنيها الموجودين في سوريا، سواءً الموجودين بمخيمات النزوح أو السجون.

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