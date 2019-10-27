بعد تحريرهم من الإرهابيين.. سكان تل أبيض السورية يشكرون تركيا وجيشها

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أنقرة/ الخليج 365
أعرب سكان منطقة "تل أبيض" السورية، عن شكرهم لتركيا وجيشها على تحرير منطقتهم من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ضمن عملية "نبع السلام".
ونشرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الأحد، مقطع فيديو لتوزيع الهلال الأحمر التركي، مساعدات إنسانية على أهالي تل أبيض.
وأعرب العديد من سكان تل أبيض لدى استلامهم المساعدات الإنسانية عن شكرهم لتركيا حكومة وشعبا وجيشا، على تخليصهم من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته.
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