الدفاع العراقية: استخباراتنا هي من حددت موقع البغدادي بدقة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، أن استخباراتهم هي من حددت موقع زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبو بكر البغدادي" ما جعل الأخير هدفا لعملية عسكرية أمريكية أدت لمقتله.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقا لمعلومات دقيقة من تحديد الوكر (المكان) الذي يختبئ فيه رأس داعش الارهابي أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب" شمال غربي سوريا.

وأضافت أنه على إثر ذلك نفذت قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي عملية عسكرية أدت إلى مقتل البغدادي.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي خلال عملية خاصة نفذتها قوات بلاده في إدلب .

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وقال ترامب، عبر كلمة متلفزة من البيت الأبيض، إنه تم القضاء على ما وصفه بـ"القاتل الوحشي والإرهابي رقم واحد"، مضيفا أن نتائج اختبارات الحمض النووي الذي أجروها على أشلاء القتيل أكدت أنها تعود للبغدادي.

كما أعلن ترامب مقتل "عدد كبير" من رفاق البغدادي ومقاتليه.

وأوضح أن بلاده نسقت عملية قتل البغدادي مع تركيا وروسيا، معربا عن شكره لهاتين الدولتين.

كان مراسل الخليج 365 في إدلب أفاد بأن القوات الأمريكية أجرت إنزالا مروحيا في ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات.

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، تم نشر أنباء غير مؤكدة عن مقتل البغدادي في فترات متباعدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.