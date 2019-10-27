الرئاسة التركية: مكافحة "داعش" حجز الزاوية لعملياتنا في سوريا

أنقرة / الخليج 365

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون:

- تركيا ستواصل القبض على إرهابيي "داعش" بما في ذلك الذين أفرج عنهم "ي ب ك/ بي كا كا"

- "سنتعاون مع دول المصدر لضمان إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنتمين لداعش إلى بلادهم".

شدّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على أن الكفاح ضد تنظيم "داعش" الإرهابي يعد حجر الزاوية في عمليات تركيا الرامية إلى مكافحة الإرهاب بسوريا.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، الأحد.

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وقال ألطون: "مكافحة داعش هي حجز الزاوية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها تركيا في سوريا".

وأشار إلى أن تركيا ستواصل القبض على إرهابيي "داعش"، بما في ذلك الذين أفرج عنهم تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي من السجون في الأسابيع الأخيرة، وستسلمهم إلى العدالة.

وتابع المسؤول الرئاسي التركي: "سنتعاون مع دول المصدر لضمان إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنتمين لداعش إلى بلادهم".



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