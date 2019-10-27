وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد؛ للعمل بمقر المستشفى في الدمام.

وأوضح أن الوظائف بالمسميات التالية : « استشاري جراحة الأطفال، طبيب نائب جراحة الفم والوجه والفكين، استشاري مختبر، استشاري الطب الباطني، طبيب نائب طب جراحة العيون، طبيب نائب/ نائب أول الجراحة العامة، استشاري جراحة عامة، ممرض ثانٍ، مدرب تمريض، مدير التمريض، استشاري نساء وولادة، استشاري أنف وأذن وحنجرة».

وتضمنت: «استشاري عيون، استشاري أطفال، استشاري عظام، استشاري تخدير، طبيب نائب/ نائب أول أمراض نساء وولادة، طبيب نائب/ نائب أول طب طوارئ، طبيب نائب/ نائب أول الأشعة التشخصية، طبيب نائب/ نائب أول الأطفال العام، طبيب نائب/ نائب أول التخدير العام، طبيب نائب/ نائب أول العناية المركزة، طبيب مقيم عام نساء وولادة، ممرض مناوب».

وأكد أن التقديم بدأ اليوم الأحد ومستمر حتى 27 ديسمبر المقبل، ويمكن معرفة المزيد من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا.