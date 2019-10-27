صدور نتائج الأهلية للدورة ال24 لحساب المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج “حساب المواطن”، صدورَ “نتائج الأهلية” للدورة 24 لشهر نوفمبر 2019، داعيا المستفيدين للتحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية. وأوضح البرنامج عبر حسابه في “تويتر”: صدرت نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019) . وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط:هنا انشر الخبر :

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