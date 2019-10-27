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غرناطة يهزم بيتيس ويتصدر الليجا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تغلب غرناطة على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”.

وعلى ملعب “نويفو لوس كارمينيس”، أحرز الجناح الأيسر ألفارو فاديلو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61.

وكان هذا الفوز هو السادس لغرناطة هذا الموسم بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما.

وبهذه النتيجة، رفع غرناطة رصيده من النقاط إلى 20 في الصدارة، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 9 نقاط في المركز 18.

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