تيجالي: الهلال بطل آسيا

صحيفة الخليج الالكترونية

يعتقد الأرجنتيني سيبستيان تيجالي -لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي أن نادي الهلال قادر على تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي على حساب نادي أوراوا الياباني.

الهلال تمكن من التأهل لنهائي دوري الأبطال الآسيوي على حساب السد بعد أن تغلب عليه (6-5) في مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا قويًا مع أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي البطولة.

وفي تصريحات صحفية، قال تيجالي: “بالنسبة لي أرى أن الهلال فريق رائع جدًا، لديه مجموعة مميزة حاليًا، وسأعمل على متابعة الديربي لأنني أحب مشاهدة هذه المباراة”.

وأضاف: “لا أتابع العديد من مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، لكنني حريص على مشاهدة مواجهات الهلال في دوري أبطال آسيا، وأتمنى له التوفيق في النهائي، وأعتقد أنه سيحقق اللقب القاري”.

وأردف: “هناك أسماء عديدة مميزة، وفي هجوم النصر يتواجد لاعب رائع هو عبد الرزاق حمد الله، أيضًا في الهلال يعتبر الفرنسي جوميز مهاجم من طراز عالٍ”.