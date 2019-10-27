- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
يعتقد الأرجنتيني سيبستيان تيجالي -لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي أن نادي الهلال قادر على تحقيق لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي على حساب نادي أوراوا الياباني.
الهلال تمكن من التأهل لنهائي دوري الأبطال الآسيوي على حساب السد بعد أن تغلب عليه (6-5) في مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا قويًا مع أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي البطولة.
وفي تصريحات صحفية، قال تيجالي: “بالنسبة لي أرى أن الهلال فريق رائع جدًا، لديه مجموعة مميزة حاليًا، وسأعمل على متابعة الديربي لأنني أحب مشاهدة هذه المباراة”.
وأضاف: “لا أتابع العديد من مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، لكنني حريص على مشاهدة مواجهات الهلال في دوري أبطال آسيا، وأتمنى له التوفيق في النهائي، وأعتقد أنه سيحقق اللقب القاري”.
وأردف: “هناك أسماء عديدة مميزة، وفي هجوم النصر يتواجد لاعب رائع هو عبد الرزاق حمد الله، أيضًا في الهلال يعتبر الفرنسي جوميز مهاجم من طراز عالٍ”.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر تيجالي: الهلال بطل آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.