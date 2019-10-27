فصول لتعليم اللغة الصينية بمدارس عسير

فافي الألمعي بادرت عدد من المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، في إحداث فصول وبرامج لتعليم اللغة الصينية للطلاب والطالبات . وكان مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ سعد الجوني قد وقف على تجربة مدارس أبها الأهلية ومدارس طلائع المستقبل في هذا الخصوص ، ولفت إلى أن هذه البادرة تواكب رؤية الوطن الطموحة ، وتؤسس لجيل أكثر إبداعا وتميزا ، على أن يتم الإفادة منها في مدارس أخرى ، وبما يسهم في تنمية مهارات الطلاب والطالبات انشر الخبر :

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