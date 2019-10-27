ما الفرق بين أعراض الحمل الثاني والأول؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

يختلف كل حمل عن سابقه، وغالباً ما تلاحظ المرأة أعراض الحمل الثاني في وقت مبكر مقارنة بالأول، كما تفيد التقارير بأن شدة الأعراض الأولى تقل في المرّة الثانية.



لكن عادة ما تتشابه معظم الأعراض بغض النظر عن عدد مرات الحمل السابقة، وغالباً ما يُلاحظ نمو البطن في الحمل الثاني مبكراً.

أهم الأعراض:

* حساسية الثدي للمس من الأعراض المبكرة للحمل، وهي أول ما تلاحظه المرأة عادة خلال أسبوعين من حدوث الإخصاب بسبب التغير الهرموني، وانتفاخ الثدي، وتغير لون الحلمة إلى الداكن.

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* مع ارتفاع مستوى هرمون البروجسترون تشعر المرأة بالتعب، ويبدأ هذا الإحساس بعد أسبوع من حدوث الإخصاب.

* بعد 6 إلى 12 يوماً من حدوث الإخصاب تلتصق البويضة بالرحم، ويؤدي ذلك إلى نزيف بسيط وخفيف مقارنة بالدورة الشهرية التي تبدأ في الغياب.

* يبدأ غثيان الصباح بعد مرور أسبوعين من حدوث الإخصاب، وقد تختلف شدة الإحساس بالغثيان من الخفيف إلى الشديد من حمل لآخر.

* من المحتمل أن تشعر المرأة بنوبات الصداع، وقد تتكرّر نوبة الصداع في الوقت نفسه كل يوم خلال الأسابيع الأولى من الحمل.

* لا تمر عدة أسابيع حتى تشعر الحامل أن الملابس تضيق بسبب اكتساب الوزن وارتخاء العضلات.