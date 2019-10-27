شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وبولسونارو يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل أمس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والبرازيل.

شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان ــ في قصر الوطن ــ مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، تبادلها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وإرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، واتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجالات الجمركية بين الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة وجمارك البرازيل تبادلها علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وإرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، إلى جانب اتفاقية للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن التبادل والحماية المشتركة للمعلومات والمواد المصنفة، تبادلها محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والجنرال أوجوستو إلينو وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي في البرازيل.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها الجانبان كذلك اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تبادلها عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي وماركوس بونتيس وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات ومذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة ونظيرتها في البرازيل.. تبادلها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وإرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية البرازيلي ومذكرة تفاهم بشأن التعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير منتجات الدفاع وتجارتها.. تبادلها طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وأدمايرو ألمير جارنيير سانتوس نائب وزير الدفاع البرازيلي.. ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتشغيل صندوق إماراتي ــ برازيلي للتعاون الاستراتيجي وتوسيع القدرات الانتاجية لقطاع الدفاع تبادله أيضا طارق عبدالرحيم الحوسني وأدمايرو ألمير جارنيير سانتوس، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن دعم الصادرات وإعادة التصدير بين إمارة أبوظبي والبرازيل.. تبادلها محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة وسيرجيو ريكارديو رئيس الوكالة البرازيلية للتصدير.

حضر مراسم التبادل الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات وعلي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وعدد من الشيوخ والوزراء.

فيما حضرها من الجانب البرازيلي، كل من إرنستو أراوجو وزير الشؤون الخارجية وأونيكس لورنزوني وزير الأركان وأوسمار تيرا وزير المواطنة وماركوس بونتيس وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات وأوجوستو إلينو وزير مجلس الوزراء للأمن المؤسسي وفرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية ورودريجو باتشيكو عضو مجلس الشيوخ وسيليو فاريا كبير المستشارين الخاص بالرئيس البرازيلي، إلى جانب عدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الضيف.