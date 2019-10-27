شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي: الإمارات منصة عالمية لمشاركة المعارف الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية لمشاركة المعارف الإنسانية، ومركزاً للتعاون الدولي لصناعة المستقبل وخير المجتمعات، ما يجسد رسالة التسامح والتعايش والحوار التي تتبناها منذ تأسيسها.

وقال القرقاوي في ختام منافسات البطولة العالمية للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» التي استضافتها دبي من 24 إلى 27 أكتوبر، إن الدورة الثالثة للبطولة نجحت في بناء قدرات جيل المستقبل بجمع أكثر من 1500 مشارك من 191 دولة على أرضها، من الطلاب والكوادر الشابة، وإلهامهم لتبني رسالة شراكة إنسانية عالمية ومسؤولية مشتركة للحفاظ على استدامة كوكب الأرض، ومواجهة تحديات انتشار الملوثات في المحيطات، ما يسهم في تعزيز الحراك العالمي لحماية البيئة.

وأضاف: «إن رؤية هذه الكوادر الشابة من مختلف دول العالم، تتشارك الأهداف والتطلعات، وتتنافس في تقديم ابتكارات توظف الروبوت والذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول لتحديات عالمية، تعزز الآمال بمستقبل أفضل يقوده الشباب بوعي وإصرار لتحسين حياة الناس والارتقاء بمجتمعاتهم».

وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إلى أن ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مختلف المجالات المستقبلية، وموقعها في الخارطة العالمية كنقطة تلاقٍ بين الدول والقارات، أسهمت في نجاح دبي في استضافة أكبر دورة في تاريخ البطولة، من حيث عدد الدول المشاركة منذ انطلاق البطولة رسمياً من الولايات المتحدة الأمريكية للعالمية عام 2017، بمشاركة 157 دولة.

وهنأ القرقاوي الفرق المشاركة في البطولة، متمنياً لهذه النخبة من شباب العالم التوفيق والنجاح ومواصلة التطور وتنمية مهاراتها وخبراتها في هذا المجال الحيوي، مباركاً للفرق التي حلت في المراكز الأولى فوزها بالبطولة العالمية.

وقال إن الإقبال العالمي الواسع على المشاركة في البطولة يؤكد مكانة الإمارات ودورها المؤثر في جهود العالم لتوظيف التكنولوجيا في صناعة مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن ما توفره دولة الإمارات من بيئة تنافسية محفزة على الإبداع والابتكار، وسعيها لاستقطاب المبتكرين وأصحاب المواهب في مختلف المجالات، جعل منها وجهة عالمية للعقول وأصحاب الأفكار الاستثنائية.