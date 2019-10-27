ترامب: البغدادي فجّر نفسه بحزامه مع أطفاله

دبي - بواسطة محمد فارس © Masrawy أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي. وعن تفاصيل مقتل البغدادي، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن القوات الأمريكية لاحقت البغدادي داخل نفق مُظلم، لكنه فجّر نفسه بحزامه مع 3 من أطفاله. شاهد أيضًا من هو أبو بكر البغدادي؟

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