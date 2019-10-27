مسؤول تركي: البغدادي وصل موقع استهدافه قبل 48 ساعة من الغارة الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © RT

صرح مسؤول تركي إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، وصل إلى مكان في سوريا ،قبل العملية ب 48 ساعة.، وفقا لتقارير افادت بانه قٌتل في الساعات الاولى من ،صباح اليوم،الاحد .

وأضاف المصدر أن الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالعملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية وأن تركيا ستواصل تنسيق تحركاتها على الأرض «مع الأطراف المعنية».

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تفاصيل "مقتل" البغدادي

فيديو من SKY News عربية