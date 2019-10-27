فوكس نيوز: فحص الحمض النووي أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي

دبي - بواسطة محمد فارس © Masrawy قالت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، في خبر عاجل، إن فحص الحمض النووي للجثث التي قضت في العملية الأمريكية في إدلب أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي. شاهد أيضًا من هو أبو بكر البغدادي؟ فيديو من SKY News عربية انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي كيف تحمي حسابات منصات التواصل من الاختراق؟ ما زال خبراء التكنولوجيا، ينصحون بضرورة تغيير كلمة المرور بصفة دورية، وذلك لحماية حسابات منصات التواصل الاجتماعي. غير أن هذه الخطوة وحدها غير كافية، إذ أن هناك خطوات ومقترحات أخرى، تكمل دور تغيير كلمة المرور. سكاي نيوز عربية

اختتام فعاليات منتدى مسك للإعلام بالقاهرة اختتمت أمس بالقاهرة فعاليات منتدى مسك للإعلام الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية تحت عنوان التحولات الذكية في صناعة الإعلام. سكاي نيوز عربية

"الكعب العالي".. أضرار وآلام ترتدي المرأة الكعب العالي، لأنه يضيف سحراً خاصاً إلى أناقتها، ويكمل إطلالتها الجميلة. لكن ضريبة الأناقة وارتداء الكعب العالي، قد تكون مؤلمة جدا، خاصة أنها تضر القدمين تدريجيا، وتنعكس بالتالي على صحة المرأة. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO من هو أبو بكر البغدادي؟ سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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