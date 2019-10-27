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فوكس نيوز: فحص الحمض النووي أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي

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دبي - بواسطة محمد فارس © Masrawy

قالت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، في خبر عاجل، إن فحص الحمض النووي للجثث التي قضت في العملية الأمريكية في إدلب أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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