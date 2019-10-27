ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي ويكشف تفاصيل العملية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty e أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن قوة خاصة من الجيش الأميركي قتلت ليلة السبت زعيم تنظيم القاعدة أبو بكر البغدادي، رفقة عدد من مساعديه. واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبو بكر البغدادي، وقال عدد من المسؤولين الأميركيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. أخبار ذات صلة

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