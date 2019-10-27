أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إغلاق البنوك، غدا الإثنين، مع استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية، المتواصلة منذ 11 يوماً. واتخدت المصارف اللبنانية هذا القرار، خشية من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وهوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، عقب أيام قليلة من اندلاع احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتى تواصل يومها الحادى العشر بشوارع بيروت ومناطق أخرى عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لبنانية: استمرار إغلاق البنوك في البلاد يوم غد الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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