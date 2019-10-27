مصادر مصرفية لبنانية: استمرار إغلاق البنوك في البلاد يوم غد الاثنين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إغلاق البنوك، غدا الإثنين، مع استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية، المتواصلة منذ 11 يوماً. واتخدت المصارف اللبنانية هذا القرار، خشية من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وهوت السندات الحكومية للبنان بمقدار سنت واحد أو أكثر، عقب أيام قليلة من اندلاع احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتى تواصل يومها الحادى العشر بشوارع بيروت ومناطق أخرى عدة.