شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي : "الغاية من لعب دوره انتهت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي بغارة جوية على مدينة إدلب السورية.

وقال قائد شرطة دبى السابق، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه كان يتوقع أن يتم اغتيال زعيم تنظيم داعش منذ أربع سنوات، ولكن تم تأجيل اغتياله.

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وتابع ضاحى خلفان :"كنت متوقعا اغتيال البغدادي قبل أربع سنوات لسبب ما أُجل اغتياله إلى الآن.. ولكن رجل كالبغدادي كان معلوما أن الغاية من لعب دورة انتهت".

وكانت شبكة "سكاى نيوز"، نقلت عن "فوكس نيوز الأمريكية"، قولها إن فحص الحمض النووى أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى ابو بكر البغدادي.