شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: تحويل 20 مليون شيقل لمستشفى "المُطلع" بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن وزارة المالية حولت مبلغ 20 مليون شيقل (الدولار يعادل 3.5 شيقل) لمستشفى "الأوغستا فكتوريا-المُطلع"، بعد أن حولت له الأسبوع الماضى 5 ملايين شيقل، لمواصلة عمله كالمعتاد، عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.

جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي ترأسه أشتية بمدينة رام الله اليوم، الأحد، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس، وآليات دعمها، والحفاظ عليها، ودرس حلول جذرية للأزمات المالية لها.

واطلع المجتمعون على كشوفات وزارتي المالية والصحة التي تسجل مستحقات مفوترة ومدققة لمستشفى المُطلع على الحكومة، حيث تصل إلى نحو 43 مليون شيقل بعد دفع المبلغ الأخير، علمًا أن هناك مبالغ أخرى لم يرسل المستشفى فواتيرها للحكومة بعد.

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وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني أن الاجتماع بحث إمكانيات رفع قيمة الدفعات الشهرية المنتظمة التي تدفعها الحكومة لمستشفيات القدس لتغطي على الأقل نصف مستحقاتها الشهرية، وبشكل مبكر قبل استلام الفواتير وتدقيقها؛ للحفاظ على الاستقرار المالي للمستشفيات.

وأوعز رئيس الوزراء الفلسطيني لوزيرى المالية والصحة بعقد اجتماعات منفصلة مع مستشفيات القدس لجدولة ديونها التي يعود بعضها لعام 2013، وإيجاد حلول لعدم وجود فواتير تسهل عملية الدفع والتدقيق.

وطالب رئيس الوزراء المستشفيات بإرسال فواتيرها بشكل منتظم وشهري، داعيًا الوزيرين لتسريع عمل الفرق الفنية في وزارتيهما بالتدقيق في الفواتير، وعقب الاجتماع تمت دعوة مدير مستشفى المُطلع لعقد اجتماع طارئ مع الفرق الفنية في وزارتي المالية والصحة لاستكمال حل الأزمة في المستشفى.

وكان مستشفى المطلع - الذي يقع في مبنى "الأوغستا فكتوريا" بجبل الزيتون في مدينة القدس - قد توقف عن استقبال مرضى السرطان بسبب خلو المستشفى من الأدوية الخاصة بعلاجهم نتيجة تراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية، ويُعد "المُطلع" هو المستشفى الوحيد الذي يستقبل مرضى السرطان بعد وقف التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية.