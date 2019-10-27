شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى مؤتمر دولى بفيينا حول مواجهة خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الاسلامي الأعلى بالجزائر، يومي 30 و 31 أكتوبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا في المؤتمر الدولي حول "دور الأفراد والقيادات والمؤسسات في مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة.

وقال بيان للمجلس الإسلامي الأعلى - اليوم الأحد - إن مشاركة غلام الله تأتي تلبية لدعوة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين الأديان والثقافات.

ويشارك في المؤتمر قيادات المؤسسات الدينية وصانعو السياسات والجهات الفاعلة الحكومية وممثلو المنظمات الدولية وممارسو الحوار، وسيعمل المؤتمر على تبادل الآراء والتجارب بين المؤسسات والقيادات الدينية والإعلامية وصناع السياسات والمنظمات الدولية لتفعيل التعاون والعمل المشترك في سبيل مناهضة خطاب الكراهية.