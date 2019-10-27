شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى يلتقى المجتمع المدنى فى يومه الثانى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، جولته ف تونس، المستمرة ليومين، لإجراء مباحثات سياسية.

ويلتقى ماس أثناء زيارته كلًّا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، كما يلتقى وزير الخارجية الألماني ممثلين عن المجتمع المدني التونسي.

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ويتطلع هايكو ماس عبر هذه الزيارة الى التعبيرعن استعداد ألمانيا والاتحاد الأوروبي لمزيد من دعم المسار الإصلاحى فى تونس.