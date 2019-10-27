اخبار الخليج

وزير الخارجية الألمانى يلتقى المجتمع المدنى فى يومه الثانى بتونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى يلتقى المجتمع المدنى فى يومه الثانى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، جولته ف تونس، المستمرة ليومين، لإجراء مباحثات سياسية.

 

ويلتقى ماس أثناء زيارته كلًّا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، كما يلتقى وزير الخارجية الألماني ممثلين عن المجتمع المدني التونسي.

 

Advertisements

ويتطلع هايكو ماس عبر هذه الزيارة الى التعبيرعن استعداد ألمانيا والاتحاد الأوروبي لمزيد من  دعم المسار الإصلاحى فى تونس.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألمانى يلتقى المجتمع المدنى فى يومه الثانى بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا