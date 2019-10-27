شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى يلتقى المجتمع المدنى فى يومه الثانى بتونس والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقى ماس أثناء زيارته كلًّا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، كما يلتقى وزير الخارجية الألماني ممثلين عن المجتمع المدني التونسي.
ويتطلع هايكو ماس عبر هذه الزيارة الى التعبيرعن استعداد ألمانيا والاتحاد الأوروبي لمزيد من دعم المسار الإصلاحى فى تونس.
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