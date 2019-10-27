شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا ترحب بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لـ 30 كيلو من الحدود التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر مسئول فى وزارة الخارجية، قوله إن الحكومة السورية، رحبت بانسحاب القوات بقيادة الأكراد فى الشمال، مسافة 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود مع تركيا.

وأضاف المصدر، أن دمشق ترى أن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الحدودية "يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركى الغاشم على الأراضى السورية".

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وذكر، أن سوريا "ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية".