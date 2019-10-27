شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى المستجدات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالرياض، اليوم، الأحد، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، عددا من القضايا الدولية والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك