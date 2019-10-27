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وزير الخارجية السعودى يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى المستجدات بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بالرياض، اليوم، الأحد، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، عددا من القضايا الدولية والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الانباء "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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