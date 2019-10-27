شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 152 شخصا بين مهاجرين ومهربين وتدمير مخبأين بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت عناصر مشتركة من الجيش وحرس الحدود الجزائريين، 152 شخصًا، بين مهاجرين ومهربين فى عمليات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، في ثلاثة بيانات منفصلة، بإيقاف المهاجرين وعددهم 96 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة بمدن تندوف والشلف ومستغانم وعين تموشنت ووهران وتلسمان، ومعظمهم كانوا يستقلون قواربَ مطاطيةً وسط البحر متوجهين إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأضافت أيضاً انه تم إيقاف المهربين وعددهم 56 شخصًا بمدن سيدى بلعباس وتمنراست وبشار، وصادرت منهم مركبة رباعية الدفع و17 مولدًا كهربائيًا وخمس مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن.

وأشارت من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش دمرت مخبأينِ للإرهابيين، وكمية من الذخيرة بعد كشفها بمدينة المدية وبرج باجى مختار.