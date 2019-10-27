شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية السعودية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة..(صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق الركن تركى بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية بزيارة لكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة مع بداية العام الدراسى للدورات.

قائد القوات الجوية الملكية السعودية يزور كلية القيادة

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان فى استقبال قائد القوات الجوية، لدى وصوله مقر الكلية ، قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلى وهيئة الركن ، وأستمع إلى إيجاز عن الكلية.

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قائد القوات الجوية الملكية السعودية قائد القوات الجوية الملكية السعودية

والتقى قائد القوات الجوية الملكية السعودية بضباط القوات الجوية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية ، حيث وجه لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم والتي تسهم فى تطور قواتنا المسلحة.

صورة جماعية لقائد القوات الجوية الملكية السعودية مع القوات

عقب ذلك قدم محاضرة عن القوة الجوية ودورها في تعزيز أمن الوطن ، تناول خلالها عدة محاور منها الدروس المستفادة والتى تسهم في رفع الجاهزية القتالية، وتطور الفكر القيادى لدى الضابط ، مؤكداً على ما تشهده القوات الجوية الملكية السعودية من تطور مستمر ودعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة.