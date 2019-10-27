شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل بطل كأس الإمارات للسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي الوصل بلقب مرحلتي العموم رجال وسيدات في بطولة كأس الإمارات الثانية للسباحة التي أقيمت على مدار يومين في مجمع حمدان الرياضي بحضور ومشاركة 580 سباحاً وسباحة من 28 نادياً وأكاديمية، وذلك بحضور عمر عبد الرحمن آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة وجمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة الفنية.
وأشاد عمر عبد الرحمن آل علي بالبطولة مؤكداً أن وجود هذا العدد من المشاركين يؤكد بداية التميز للبطولات المحلية، ويساهم في اتساع قاعدة المشاركين في مختلف البطولات الرياضية.
ومن جانب آخر أكد جمعة البلوشي نائب رئيس مجلس الإدارة أن الاتحاد اعتمد لأول مرة المشاركة في البطولات المحلية عن طريق الأرقام التأهيلية الأمر الذي ساهم في زيادة التنافس بين المشاركين.
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