شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «أيام قرطاج السينمائية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت الدورة الثلاثون من «أيام قرطاج السينمائية» فعالياتها مساء السبت في مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس مع عرض فيلم «عرائس الخوف».

وسار ضيوف دورة العام 2019 من سينمائيين أفارقة وعرب وأوروبيين على السجادة الحمراء قبل الوصول الى مدينة الثقافة، حيث جرى حفل الافتتاح وسط إجراءات أمنية.

وافتتح فيلم «عرائس الخوف» للمخرج التونسي النوري بوزيد فعاليات الدورة الجديدة في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة.

ويتنافس 44 فيلماً روائياً وتسجيلياً من تسع دول عربية من بينها السعودية فضلاً عن دول إفريقية في مسابقات الدورة تعالج مواضيع رفض العنف والقمع وطلب الحرية والتطرف الديني وقضايا الفساد.

وقالت إدارة المهرجان إن «المهرجان يتطور ويحافظ في الوقت نفسه على هويته المتفردة الداعمة للسينما الجادة والرافضة للانسياق وراء السهولة».

ونوه المنظمون «بارتفاع عدد المخرجات العربيات المشاركات في دورة 2019 والتي اطلق عليها «دورة نجيب عيّاد»، تكريماً للمنتج السينمائي والتلفزيوني التونسي الذي كلف بالإشراف على هذه الدورة قبل أن يغيبه الموت في أغسطس/ آب الفائت وسيتم عرض أفلام أخرجها وشارك في إنتاجها.

ويشارك 19 عملاً سينمائياً لمخرجات عربيات ضمن مختلف أقسام المهرجان من بينها 8 أفلام في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان، على ما أعلن المنظمون.

ومن بين الأفلام المتنافسة فيلم «سيّدة البحر» للمخرجة السعودية شهد أمين، التي تعد أول مشاركة للمرأة السعودية في المهرجان منذ تأسيسه قبل 53 عاما إضافة الى فيلم «بابيشا» للمخرجة الجزائرية منية مدور. ويتناول العمل قصة طالبة في الجزائر في التسعينيات خلال الحرب الأهلية التي مزقت البلد.

ومن الدول العربية الأخرى المشاركة في المسابقة الرسمية، سوريا والعراق ولبنان والمغرب والسودان واليمن.

ومن بين الأفلام العربية المتنافسة الأخرى «شارع حيفا» للعراقي مهند حيال و«بيك نعيش» للتونسي محمد البرصاوي و«نورة تحلم» لمواطنته هند بوجمعة و«بعلم الوصول» للمصري هشام صقة و«نجمة الصبح» للسوري جود سعيد.

ويرئس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة المخرج السينمائي الفرنسي الان جوميز وتضم اللجنة 6 مخرجين ومنتجين من بينهم اللبنانية ياسمين خلاط والتونسي محمود بن محمود.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة فيرأسها المنتج الأمريكي جيروم جاري. ويشارك في عضوية اللجنة المخرج المصري محمد صيام.