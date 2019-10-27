افتتاح «نُزُل السلام» في المحرق البحرينية بدعم إماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في البحرين «نُزُل السلام» في مدينة المحرّق البحرينية، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الدولة ضمن مشروع ثقافي مشترك.

ويهدف المشروع إلى إعادة إحياء بيت «فتح الله» التراثي، إضافة إلى تشييد «الركن الأخضر»، بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.

وشارك في افتتاح «نُزُل السلام» وفد إماراتي برئاسة نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومجلس أمناء المركز برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وعبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وزكي نسيبة وزير دولة، وحصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وأصدقاء مركز الشيخ إبراهيم.

وتتمتع مدينة المحرّق بمكانة مرموقة في تاريخ البحرين لما تحتضنه من معالم أثرية أسهمت منذ القدم في تأسيس المكانة الثقافية والتاريخية للمملكة على مستوى الخليج، حيث كانت منارة للنشاط التجاري والثقافي والفني.

والمشروع أولى ثمار عدد من الاتفاقيات التي وقعت العام الماضي خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة للإمارات ومركز الشيخ إبراهيم. وكان من البنود التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة للاحتفاء بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واختيار مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية.

ويجسد المشروع العلاقات الإماراتية البحرينية المميزة، وحرص البلدين على الحفاظ على الإرث التاريخي والأصول الثقافية والحضارية في ظل خصوصية العلاقات الثنائية القائمة على روابط راسخة وتاريخ مشترك، مع وحدة المصالح والتعاون البناء لما فيه خير الإنسانية.

وشكرت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، باسم مجلس أمناء المركز، الإمارات، وخصوصاً نورة الكعبي المؤمنة بأهمية دعم الحراك الثقافي الأهلي ودوره في الارتقاء بالمجتمعات، متمنيةً لدولة الإمارات شعباً وقيادةً كل التقدّم والازدهار.

كما عبّرت عن سعادتها بعودة الحياة إلى بيت فتح الله، الذي كان منذ عام 1947 علامة مميّزة في المحرّق، ويعود ليكون استراحة للسائح الذي يأتي إلى زيارة طريق اللؤلؤ المدرج في لائحة التراث الإنساني العالمي، فيكتشف جمال العمارة البحرينيّة.

وقالت الكعبي: «نحتفي هذا العام في الإمارات بعام التسامح، وليس أجمل من أن تقترن قيمة التسامح بقيمة السلام، نحتفل اليوم بافتتاح (نزل السلام)، أول نزل يتم ترميمه في منطقة المحرق القديمة، وأول فندق يقع على مسار اللؤلؤ، ليستعيد هذا البيت التراثي مجده، ويستقبل زواره ويقدم لهم تجربة استثنائية تهتم بتفاصيل الحياة البحرينية، وتوقظ في قلوبهم الحنين إلى الماضي».

وأضافت: «إن اهتمام الإمارات والتزامها بمساندة مشاريع إحياء التراث والحفاظ على الموروث الثقافي في الدول الشقيقة والصديقة في منطقتنا العربية وحول العالم، هما إرث نحمله في قلوبنا وعقولنا أورثنا إياه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ونسعى من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية المرموقة، كمركز الشيخ إبراهيم، لأن نكون أوفياء لهذا الإرث، والعمل على توسيع نطاقه وتطوير رؤيته».

وأشارت الكعبي إلى أن «نزل السلام» يحتضن إرثاً ثقافياً وحضارياً غنياً يشهد على عراقة منطقة المحرق ودورها في مسيرة الثقافة الإنسانية على مر العصور، مؤكدة أن هذه المواقع ستتحول إلى منصات للترويج للثقافة والفن الخليجيين والعالميين من خلال إقامة ندوات ومهرجانات تسهم في صون الثقافة الخليجية وتحفظها لأجيال المستقبل.

وأوضحت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن البيوت التراثية تبوح بحكايات الماضي، وتبعث الأمل، وتعيد الحياة إلى منازل طالما كانت شاهدة على حياة عائلات تركت بصمتها في مجالات تجارة اللؤلؤ، والشعر، والموسيقى، والصحافة وغيرها.