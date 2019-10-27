دول تعلن مصرع البغدادي في انتظار بيان ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في الولايات المتحدة وسوريا والعراق وإيران وتركيا، الأحد، إن من المعتقد أن زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا، في حين يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإدلاء «ببيان مهم» من البيت الأبيض في وقت لاحق.

أكد مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي نفذ عملية خاصة استهدفت زعيم «داعش» في شمال غرب سوريا السبت وسط أنباء عن مقتله.

ونقلت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن مسؤول في الجيش الأمريكي ومسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قولهما، إن البغدادي قتل في إدلب شمال غرب سوريا في عملية «سرية للغاية» صادق عليها ترامب قبل نحو أسبوع. ووفقاً للمجلة، فقد أرسلت القيادة المشتركة للعمليات الخاصة بالجيش الأمريكي فريقاً لتنفيذ العملية بعد تلقي معلومات من المخابرات وبعد مراقبة مجمع يختبئ فيه البغدادي لفترة من الزمن.

وأوضحت «نيوزويك» أن مروحيات أمريكية أنزلت القوات الخاصة عند المجمع، واقتحمه الجنود. وأضافت أنه وقع اشتباك بالأسلحة النارية لوقت وجيز ثم قتل البغدادي نفسَه بتفجير سترة ناسفة. وأوردت المجلة أن زوجتي البغدادي قتلتا أيضاً في العملية وأنهما كانتا ترتديان سترات ناسفة. وأشارت إلى أن القوات الخاصة جمعت معلومات من المكان ثم فجّرته.

ونقلت شبكة «سي.أن.أن» الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي ينتظر نتائج فحص الحمض النووي والبصمات قبل أن يصدر تأكيداً رسمياً بمقتل البغدادي. وقالت الشبكة إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أي) ساعدت على تحديد مكان زعيم التنظيم الإرهابي. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده تنفيذ عملية استهدفت البغدادي، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل ولم يحدد إن كانت العملية قد نجحت. وقال مصدران أمنيان عراقيان لوكالة رويترز إنهما تلقيا تأكيداً من داخل سوريا بأن زعيم تنظيم «داعش» قد قتل.

وقال أحد المصدرين «مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي، مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبداً في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية».

ونقل التلفزيون العراقي عن خبير في شؤون الجماعات المسلحة قوله إن المخابرات العراقية ساعدت على تحديد موقع البغدادي.

وبث التلفزيون العراقي لقطات قال إنها لعملية استهداف البغدادي. وتظهر اللقطات انفجاراً في ساعات الليل، كما عرضت لقطات أخرى نهارية تظهر حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

من جانب آخر، قال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن مصادر في سوريا أبلغت إيران بمقتل البغدادي. وأوضح أحدهما أن مسؤولين سوريين «أبلغوا إيران بمقتل البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان».

وقبيل هذه الأنباء، غرد الرئيس الأمريكي على تويتر قائلاً «شيء كبير للغاية حدث للتو»، دون أن يدلي بمزيد من التوضيح. لكن البيت الأبيض أعلن في بيان مقتضب أن ترامب سيدلي بتصريح «مهم» الأحد. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر سيشارك بشكل مفاجئ في برامج الأحد الصباحية بالإعلام الأمريكي.