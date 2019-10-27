دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تفاصيل جديدة حول نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد WINDOWS 10X ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت اليوم وثائق رسمية خاصة بشركة مايكروسوفت عبر WalkingCat، والتي كشفت عن تفاصيل جديدة حول نظام تشغيل عملاق البرمجيات الجديد WINDOWS 10X.

قدمت شركة مايكروسوفت نظام تشغيل WINDOWS 10X مؤخراً خلال فعاليات مؤتمرها الأخير، والذي يأتي ليدعم الأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة قريباً، واليوم كشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا النظام.

كشفت شركة مايكروسوفت في فعاليات مؤتمرها الأخير عن كلاً من Surface Duo وSurface Neo، مع نظام تشغيل Windows 10X الذي يأتي ليدعم هذه الفئة من الأجهزة.

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ولقد جاء نظام Windows 10X لدعم الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة بشكل رئيسي، واليوم أكدت تفاصيل جديد من الشركة على أن هذا النظام سيدعم أيضاً أجهزة الحاسب المحمول.

المصدر

هذا الموضوع تفاصيل جديدة حول نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد WINDOWS 10X ظهر على التقنية بلا حدود.